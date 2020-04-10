湖北台灣同胞返台自救會會長徐正文今呼籲政府安排第四批武漢包機。他說，上一批上海類包機有很多滯留湖北的國人無法趕去搭乘。多為孕婦、孩童和慢性病患者，均是無法長途跋涉的行動不便者。譬如三歲心臟病幼童，和高齡孕婦。其中三歲心臟病幼童的回診日期已逾期一個多月；高齡孕婦這邊去年滑胎小產，未能保住胎兒，今年很不容易又懷上寶寶，實在無法長途跋涉舟車勞頓。

徐正文表示，仍滯留湖北的國人們均是弱勢群體，因為種種原因無法趕赴上海搭乘類包機返台。基於弱勢群體的種種不便，希望政府能夠儘快安排武漢包機，讓大家返台。如若實在不能執行武漢包機，在不妨礙政府防疫的情況下，隔離空床也有1000多床，請求政府能否幫滯留湖北的國人們逐步分批次解開註記，讓大家能夠返台。亦或者是指定航班，比照血友病童的返台方式。

他稱，大家都願意配合政府的防疫，願意配合政府到指定的隔離所集中隔離，或者另外一種嚴格的居家隔離和居家檢驗，大家都願意配合政府的所有防疫措施，不造成台灣的防疫漏洞。

徐正文強調，第一批、第二批和第三批返台的滯留返台國人們都很感謝政府的協助與幫忙。在兩岸關係存在特殊性的情況下，政府還能夠繼續接回滯留的國人們，再一次感謝蔡英文總統，蘇貞昌院長，陳時中部長和陸委會及海基會的長官們所做的努力。

(中時 )