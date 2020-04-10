百萬YouTuber蔡阿嘎老婆二伯，在今年4月1日愚人節，順利生下二兒子蔡波能。剛剛卸貨的她，拍片大方分享她這胎懷孕只胖3公斤的「秘密關鍵」，原來是小兒子「特別健康」助攻媽媽，讓二伯只要吃太油膩或加工食物就孕吐，她首度曝光懷孕日常飲食，讓不少網友好奇「沒懷孕這樣吃也會瘦嗎？」

二伯提到，她過去懷大兒子蔡桃貴時胖太多，所以第二胎懷蔡波能時，有特別節制飲食。不過在懷第二胎時，二伯發現蔡波能「特別健康」，只要她一吃太油膩或加工食物，就會嚴重孕吐嚴重。因此她特別推薦一道「滴雞精煮牛肉片與青菜搭配冬粉」這道菜，是她懷第二胎最常吃的一道料理。她也強調，因為每天吃一樣的食材容易膩，所以她有時會把冬粉換成烏龍麵等，做些微調整。

二伯說，她這次懷蔡波能，體重只從48公斤增加到51公斤，比起一般孕婦，只胖3公斤的她，算是增加的體重幾乎都在兒子身上。她也提出醫生建議數據：「孕婦在孕期中大約胖8到10公斤是正常的，若是胖太多，肉也只是在媽媽身上。」鼓勵大家懷孕時要注意飲食，維持健康。

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(中時電子報)