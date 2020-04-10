受到新型冠狀病毒肺炎導致全球封城等衝擊，科技市調機構IC Insights再度下修2020年全球半導體市場營收預估，預期今年全球半導體市場恐衰退4%。

受到疫情擴散，並於2020年3月開始衝擊全球市場，IC Insights表示，疫情的影響已從中國內部市場及生產中斷，轉變成是一個世界性的問題。IC Insights連續第二個月下修2020年全球半導體市場營收預估，從年初預測的年增8%、下調至萎縮4%。

IC Insights在今年3月已將全球半導體市場預估自成長8%，調降至成長3%，目前再進一步降為衰退4%。在3月更新預測時，預期肺炎對全球經濟及IC市場的衝擊，大多將來自中國市場及產能干擾情況。不過，隨著病毒蔓延至歐美，局勢出現劇烈變化。

IC Insights同時預期，今年全球GDP恐將負成長，將至少衰退2.1%，與2009年時相同。全球GDP衰退並不常見，IC Insights指出，2009年之前一次出現全球GDP負成長是在1946年。

(時報資訊)