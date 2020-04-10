2020年蘋果將推出的平價iPhone機型，新版iPhone SE（或iPhone 9目前仍暫未命名），其外型將和iPhone 8類似，使用4.7吋螢幕再搭配A13處理器，預估售價399美元起。量產時間受新冠疫情影響，由2月遞延至3月底，法人建議投資人可以趁現在Botton fishing（抄底）績優的相關概念股。台新投顧最新建議的投資組合為:台積電(2330)、穩懋(3105)、臻鼎-KY(4958)、大立光(3008)、可成(2474)、嘉聯益(6153)、玉晶光(3406)等。

根據市場預測，新版iPhone SE售價可能為399美元起，此價格與初代iPhone SE的價格相同，是蘋果的平價機種，至於較高階的款式如Plus則可能於今年下半年推出。原本預測的發布日期4月3日已期待落空，目前最有可能的推出日期為美國時間4月15日發表，4月22日上市。

台新投顧認為，新版iPhone SE的性價比相當高，使用和iPhone11的相同規格都是A13處理器，但價格僅約399美元，預料將大受歡迎。

新版iPhone SE概念股之一的可成，自3月18日宣布實施庫藏股以來，執行速度相當快，此次庫藏股預計買回2.5萬張，買回價格區間在132~354.2元。而可成在3月27日公告2次計買回3597張，平均價分別為186.17元及195.64元；而4月9日再公告買回1688張，買回平均價在201.99元。

(時報資訊)