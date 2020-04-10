過濾廠業者旭然(4556)3月合併營收5321萬元，為歷年單月次高記錄，月增50％，隨著大陸昆山廠已全面復工生產，首季合併營收達1.14億元，仍較去年同期微幅成長3％。
旭然表示，3月受惠自有品牌Filtrafine液體過濾產品在亞洲、美洲地區銷售表現升溫，再加上第一季半導體暨電子、食品飲料等產業液體過濾耗材出貨量較去年同期放大，2020年第一季液體過濾設備、耗材產品營收比重分別為22％、61％。
旭然第一季半導體暨電子、食品飲料及化學、石油化工營收比重分別為44％、7％與5％。展望第二季，旭然仍將積極拓展Filtrafine品牌多元產業領域銷售、以及於全球工業液體過濾市場占有率，目前在手訂單能見度達3個月水準，越南新廠目前保持良好興建進度，有望於今年下半年步入量產階段，有助於深化東南亞、北美地區接單表現，可望增加未來營運動能。
(時報資訊)
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