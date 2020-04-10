衛福部在2月初修改「醫療機構因應COVID-19（新冠肺炎）感染管制措施指引」，讓原本穿著防水隔離衣的放射師，改穿一般隔離衣，導致全國6707名放射師處在高風險環境。時代力量立委邱顯智今與放射師公會、醫事檢驗產業工會等團體召開進者會，要求衛福部盡速修改指引，讓放射師得以穿著防水隔離衣，避免在高風險環境下沒有足夠的防疫裝備。邱顯智也要求衛福部，比照SARS期間，給予其他醫事人員每班新台幣3000元的津貼。

全國放射師共計有6707人，負責拍攝X光片、提供醫學影像給醫師作為肺部感染狀況的參考，因工作時必須近距離與病患接觸，原本放射師都穿著防水型長袖隔離衣，未料，衛福部卻在2月初修改「醫療機構因應COVID-19（新冠肺炎）感染管制措施指引」，排除給予放射師防水隔離衣。

邱顯智今上午與中華民國醫事放射師公會全國聯合會理事長杜俊元、台灣醫事檢驗產業工會秘書長陳韋錡、台北市醫師職業工會祕書長廖郁雯舉行記者會，呼籲衛福部給足防水隔離衣，並提高獎勵津貼。

杜俊元指出，放射師工作近距離接觸病患，除負責發燒塞檢站，還要推著移動式X光機在各病房照相，如果沒有防水隔離衣，可能造成院內其他醫事人員或病患感染，希望政府修改相關指引，讓放射師能夠有防水隔離衣。

廖郁雯也替放射師及醫檢師發聲，她表示，放射師與醫檢師同樣處在高風險工作環境，但衛福部新推出的獎勵津貼補助等辦法，卻沒有規定要給他們，僅用相關醫事人員模糊帶過，希望衛福部能把相關規法明列清楚，包括對象、金額，避免醫院分配不均，同時也向放射師與醫檢師表達慰勞與尊重。

邱顯智質疑，SARS期間，醫事人員跟檢驗人員可領到每人每班2000至3000元不等的津貼，但面對嚴峻的新冠肺炎，醫事人員和檢驗人員卻只能被併入在團體獎勵之中，新冠肺炎特別預算比起SARS期間高出4倍，政府卻無法提供完善的裝備及激勵基層醫事人員獎勵措施，要求衛福部修改相關指引，讓放射師照Ｘ光時得以穿著防水隔離衣，同時將輻射師、醫檢師納入醫事人員津貼當中，給予每班3000元津貼。

(中時 )