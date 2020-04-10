前台南縣長蘇煥智在臉書提到某獨派教授留言，台灣目前開放口罩可以寄給子女；不過卻規定該子女必須具有中華民國國籍才可以。這教授表示一想到政府一方面做口罩外交，贏得人道外交的美名。「卻不准他寄口罩給在哈佛大學附屬醫院工作的女兒，他氣得快抓狂」。

蘇煥智指出，口罩能不能寄給國外的子女？這位教授留言其實是非常憤怒的反諷：「我女兒是美國籍，現在哈佛附屬醫院工作擔任醫療資訊工程師。我們尊重她的選擇所以我們沒為她辦理入中華民國國籍；因我們對於雙重國籍身分也不熱中。如此按照現行口罩政策，我們也無法支援我的女兒！謝謝台灣偉大仁慈的政府」。

不過下面留言多認為：「選擇了國籍，就要為自己的選擇負責......」、「當初選當美國人就是看不起台灣，選擇了投機當美國人，又何必回來搶台灣資源呢？當了美國人就不要再回台灣了，不認命抱怨一堆。」蘇煥智則回應，這位教授是「正港的獨派台灣人」。

(中時 )