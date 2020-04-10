32歲歌手謝和弦最近狀況不穩，3月底女友莉婭通報謝和弦父兄後，兩人北上偕同警察將謝和弦強制送醫。而和謝和弦尚未離婚的混血辣妻Keanna昨(9日)出席活動，坦言謝和弦有打給他，至於聊了什麼？是否和離婚進度有關？Keanna低調說：「有些事可能就不方便透露」。

去年底Keanna報警將呼麻的謝和弦送進警局，謝和弦隨後表示與Keanna四年婚姻破裂，堅持離婚，期間兩人還隔空互罵，謝和弦爆Keanna做過「高級飯局」，Keanna否認後也爆手上有關於謝和弦和莉婭的「毀滅性證據」，雙方關係陷入冰點。

昨Keanna出席潮牌活動，聯訪開始前她就求饒不要問太尖銳的問題，她表示先前小產後目前身體狀況還OK，元神回來了，談到婚變她說不要被她娃娃音騙了，「對於自己應該爭取的權益，或是傷害，必須討回公道」，別人不害她，她也不會反擊，問她和謝和弦目前關係，她用「配偶」二字稱呼對方，說：「配偶嗎？他是有打電話來，來跟我稍微說說話，但有些事可能就不方便透露，但是是緩和的」。

問謝和弦現在是否過了躁鬱期？Keanna說：「還沒」，至於和莉婭的官司目前也不方便多說，怕多說多錯，Keanna表示自己不是會找媒體去報導的人，一切靜待司法做出判決。

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(中時電子報)