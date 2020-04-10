北京市政府部門網站「首都之窗」市領導欄目今日更新，此前被任命為副市長的崔述強，明確為北京市常務副市長、市政府黨組副書記。

崔述強目前擔任北京市委常委、秘書長、市直機關工委書記(兼)、全面深化改革委員會辦公室主任。今年3月27日，北京市十五屆人大常委會第二十次會議才方任命崔述強為北京市人民政府副市長。

首都之窗市領導欄目顯示：崔述強，男，漢族，1963年5月生，北京人，1988年9月入黨，1985年7月參加工作，大學畢業(北京財貿學院工商行政管理專業)，經濟學博士，高級經濟師。現任北京市委常委、秘書長、市直機關工委書記(兼)、全面深化改革委員會辦公室主任，北京市常務副市長、市政府黨組副書記。

此前，崔述強曾任北京市工商局企業登記處副處長、處長，市工商局黨組成員、副局長，市統計局黨組書記、局長，市委副秘書長、辦公廳常務副主任、主任，海淀區委書記。

目前，北京市有8位副市長。除常務副市長崔述強外，另外7位副市長中，殷勇負責經濟和資訊化、國有資產監督管理、地方金融監督管理方面工作；張建東負責體育和2022年北京冬奧會籌辦方面工作；隋振江負責科技、住房和城鄉建設、智慧財產權、軌道交通等重大專案建設方面工作，協助負責規劃方面工作；盧彥負責人力資源和社會保障、水務、農業農村、衛生健康、退役軍人事務、園林綠化、醫療保障方面工作；楊斌負責生態環境、交通、文物、人民防空、參事、北京大興國際機場建設方面工作；王紅負責民族宗教、商務、文化和旅遊、市場監督管理、廣播電視、政務服務管理方面工作和2019年中國北京世界園藝博覽會籌辦、統籌改革優化營商環境方面工作；張家明負責教育、民政、城市管理、信訪方面工作，協助負責司法、應急管理方面工作。

2019年12月初，原任北京市常務副市長的林克慶被任命為廣東省委常委，省政府黨組副書記。隨後，廣東省十三屆人大常委會第十六次會議決定任命林克慶為廣東省人民政府副省長。2019年12月末，北京市十五屆人大常委會第十七次會議決定接受林克慶辭去北京市副市長職務的請求。自林克慶離京任職後，北京常務副市長的位置一直空缺。

(旺報 )