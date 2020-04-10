新冠肺炎疫情持續蔓延，全球積極尋解藥中，中研院今（10）日宣布，已從上百種化合物中，篩選出新冠病毒主要蛋白酶(main protease, 又稱3C-like protease)抑制劑，此強效的蛋白酶抑制劑，可在體外抑制新冠病毒複製，其中最好的抑制劑對比已知的抑制劑強10倍。

中研院表示，生化所研究員梁博煌在科技部與中研院長期經費支援下，找到該強效的蛋白酶抑制劑，並由中研院生物醫學科學研究所林宜玲研究員、基因體研究中心詹家琮研究技師及臺灣大學醫學檢驗暨生物技術學系張淑媛教授(臺灣第一位把新冠病毒分離出來的團隊)等團隊證實其效益；雖然在成為真正抗COVID-19新藥前，該發現尚需經過動物及人體實驗，但可在短時間內找到候選藥物，已經顯示，我國在面對病毒短期緊急應變能力上的量能。

有關新冠肺炎新藥的研發，奠基於17年前SARS專案的研究，集合了中研院翁啟惠前院長、臺大化學系方俊民教授團隊的藥物合成、梁博煌研究員團隊建立的表現純化與快速篩選抑制劑方法、及王惠鈞前副院長解析SARS蛋白酶與抑制劑的共結晶結構，復經過多年持續的努力。當年培育的博士生亦投入抗COVID-19的研發團隊：如中興大學獸醫系郭致榮副教授(梁研究員的博士生)、中研院生化所任資深科學家李政忠博士(王惠鈞院士的博士生)、及中研院化學所謝俊結助研究員(方俊民教授的博士生)，皆快速投入表現純化新冠病毒主要蛋白酶（12個胺基酸異於SARS主要蛋白酶）並篩選出具強效的蛋白酶抑制劑，取得共結晶結構。

在全世界對抗COVID-19新藥開發競爭激烈上，此項結果後續開發的藥物，將發展成抗新冠肺炎新藥。臺灣在抗SARS所投入的研發，在國際上競爭力很強，更證明了科技研究短期緊急應變，長期超前部署的潛質。在全世界目前治療上，依賴瑞德西韋、奎寧等非針對性藥物，更期待近期成為針對性新藥的選項之一。

(工商 )