台南市長黃偉哲今天一早親臨射擊場，為來自台灣各地選手鼓勵應援，並上場鳴槍為活動揭開序幕，「要把新冠肺炎病毒打掉。」(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

睽違12年，台南市11、12日舉辦「台南市市長盃射擊錦標賽暨4月全國射擊排名賽」，台南市長黃偉哲今天一早親臨射擊場，為來自台灣各地選手鼓勵應援，並上場鳴槍為活動揭開序幕，「要把新冠肺炎病毒打掉。」

「109年台南市市長盃射擊錦標賽暨4 月份全國射擊排名賽」共有來自台北市、台中市、嘉義市、高雄市、宜蘭縣、新北市、屏東縣合計8縣市33位選手參加排名賽，台南體育總會射擊委員會因應疫情防範將賽程規模精簡，減少群眾聚集，並將選手拉開適當的安全距離應賽。

台南市立射擊場自２００８年起，已長達12 年未辦理賽事，睽違12年再辦賽事，卻遇上新冠肺炎，黃偉哲表示，防疫當道，各種避免群聚的活動，和人民日常生活都受到影響，「109 年台南市市長盃射擊錦標賽暨4 月份全國射擊排名賽」這場賽事，是台南市政府與主辦單位用心和努力，把規模精簡、人數控管，參賽間距拉開，才促成這一場別具意義的體育競賽，不僅宣示希望防疫期間讓民眾仍保有持續運動，維持身心健康，也展示如透過精心規畫安排，很多體育活動還是可以正常舉行。

黃偉哲今日親臨比賽會場，為選手加油打氣，也親身體驗飛靶槍射擊運動，全副武裝帥氣上場的他，一槍擊中上面貼有抗疫標語與病毒圖示的標靶，不僅為賽事鳴槍揭幕，同時也希望大家齊心擊潰武漢肺炎。

有鑑於射擊是屬於偏向個人進行的運動，值此抗疫期間，久居在家的人很適合到練習射擊做適當的運動提升身心健康，台南除了市立射擊場，尚有柳營靶場，共計2座射擊練習場地，具有地利之便。未來，南市府也將研擬積極推廣射擊運動，期望能與學校合作，扎根基層，培養優秀選手，同時增加台南射擊場能見度，彰顯台南市發展射擊運動的決心。

這場賽事共有來自台北市、台中市、嘉義市、高雄市、宜蘭縣、新北市、屏東縣合計8縣市33 位選手參加排名賽，其中不乏曾在多項國際賽事裡名列前茅的優秀選手，特別是1996年亞特蘭大奧運男子雙不定向飛靶第6名選手黃義介、108年全國運動會男子不定向飛靶金牌選手施榮宏、2019 年拿坡里世大運女子不定向飛靶金牌選手劉宛渝等人，都來台南角逐全國排名，賽事精彩可期。

黃偉哲溫馨叮嚀，台南人的熱情，不會受疫情影響，隨時歡迎大家來吃喝玩樂，但防疫期間請確實維持安全社交距離，拱手不握手，感情不會散。

(中時 )