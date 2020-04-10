徐姓男子前年擔任苗栗看守所管理員時，與剛出監所的收容人喝酒又一起吸毒，還到地檢署前違規停車與法警爆發衝突，他辭職後法務部仍移送懲戒，公懲會認為，他屢次酒後駕車，又與收容人吸毒，嚴重損害機關及政府之信譽，將他判決休職2年。

法務部移送理由書指出，徐在2018年11月4日下班後，開車送當天剛出所的羅姓收容人前往亦為何姓收容人住處吃飯飲酒，晚上他還載送羅前往苗栗地檢署請求該署協助羅員安置事宜，因車輛停置問題與法警發生爭執而遭阻擋，並報警處理。

員警到場後發現徐男身上酒味並實施酒測，酒測值達每公升0.36毫克，苗栗地檢署檢察官予以緩起訴期間1年，不料隔年5月4日凌晨他駕駛自用車違規左轉遭員警攔查，因身上散發酒味，又被員警發現他酒駕，法院將他判刑3月、可易科罰金。

公懲會認為，徐男身為監所管理員，與收容人私下酬酢、施用二級毒品，又屢犯酒後駕車之刑罰法律，其行為足以使民眾有公務員不遵守法令，公務紀律鬆散之不良觀感，自會嚴重損害機關及政府之信譽，判決休職2年。

(中時 )