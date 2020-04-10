蔡政府接連援助國際近2千萬片口罩，引發輿論質疑為何台灣民眾還在排隊買口罩，未來是否可能提升購買量至1天1片？對此，行政院長蘇貞昌今在立法院總質詢中表示，我覺得不一定每個人、每一天都要用口罩，有用的人去買口罩，買口罩有排隊，「我們買早餐的時候也是有排隊！」

蔡政府接連宣布口罩援外措施，從第一波的一千萬片捐贈歐美國家、第二波捐贈新南向國家1百萬片，昨日又再宣布捐600萬片給北歐、歐盟會員國、美國、拉丁美洲、新南向政策國家等。

由於政府已贈送國際近2千萬片口罩，今立法院施政總質詢時，台灣民眾排隊買口罩的狀況繼續成為焦點。

國民黨立委林思銘質詢時指出，目前民眾購買口罩有14天9片口罩的限制，未來是否可能改為1天1片？蘇貞昌表示，台灣已經從1天生產188萬片口罩，到現在1天1500萬片，政府會針對生產出的口罩做最妥適的安排。

這是否意味無法做到1天1片？蘇貞昌說，口罩是全世界最珍貴的資源，台灣能這麼穩定、這麼便宜，是全世界絕無僅有，「我們也覺得不一定每個人每天都要用，有的人有用到，有人沒用到，有用到的人來買口罩，買口罩有排隊，我們買早餐的時候也是有排隊啊。」

林思銘強調，口罩終究得用錢買，所以不要預先認為民眾救世會浪費口罩，為了確保防疫無虞，民眾最低要求就是希望1天1片，政府應該要能回應這樣的期待。但蘇貞昌僅說，「我們盡量來努力」。

(中時 )