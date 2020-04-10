陸媒《環球時報》10日引述美國「外交學者」網站9日發布調查稱「中國受訪者越來越不喜歡美國的民主體制」。據美國政治分析諮詢機構近日發布年度全球民調報告，結論指：「從去年到今年，我們觀察到對美國及其政府和政治文化形式的看法發生了重大變化。下降幅度最大的是中國，中國受訪者對美國的正面看法下降了20％，對美國民主的正面看法下降了15％。一半的中國受訪者認為，美國的影響使世界變得更糟。」

這是歐亞集團基金會（EGF）連續第二年所做的此類調查。2019年度報告於去年5月發布，調查8個國家，今年增加墨西哥和俄羅斯，全球樣本數量為5249人。

「外交學者」網站報導，今年報告中針對大陸受訪者的調查在2019年10月和2020年2月15日與3月3日之間分別進行，共約730人。當被問及「未來20年，你希望或不希望本國政府變得更像美國」時，大陸受訪者今年比去年更不樂見發生這種變化。

美國Axios網站報導稱，具體來看，希望大陸的政治制度在未來20年變得「很」或「有些」像美國的比例之和為28％，遠低於去年的53％；回答「很不」和「有些不」的受訪者比例之和為29％，高於去年的18％。

「外交學者」稱，該調查還發現，大陸受訪者對美國的反感度也普遍上升。28％的人表示對美國持反感態度，遠高於去年的17％。盡管那時美國高調支持香港抗議者且仍在進行對陸貿易戰。與此同時，對美國抱有好感的大陸受訪者比例從去年的58％，驟降至今年的39％。去年對美國民主表示好感的受訪者比例為43％，今年僅有不到28％。

「一般而言，世界各地的人們對美國持積極態度，喜歡美國民主思想的人大約是不喜歡的人的兩倍。但是，在過去一年中，對美式民主的支持下降了3％。」該調查報告稱。

報告稱，「此外，美國對新冠疫情的反應可能會削弱民眾對其繼續保持全球領導地位的信心，這可能為中國在世界舞台上扮演重要角色提供機會。」

報導指，EGF董事會主席、歐亞集團總裁伊恩．布雷默3月15日起在推特上進行的線上調查顯示，在回答「誰在應對新冠病毒危機方面做得最好？」的約3.4萬個回答中，超過68％選擇大陸，14％的人選擇歐盟，17％選擇美國，「選擇中國和美國的比例大約為四比一」。

(中時 )