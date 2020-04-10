國防部今日偵獲大陸轟6、空警500、殲11等各型機，上午於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，即循原航路返回駐地，我空中偵巡戰機全程掌握應處。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，護衛國土安全，籲請國人放心。

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(中時 )

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