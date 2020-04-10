共機繞道巴士海峽進太平洋 國防部充分掌握 11:082020/04/10 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍上午派大批戰機監控大陸軍機遠海長訓。（資料照片/國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今日偵獲大陸轟6、空警500、殲11等各型機，上午於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，即循原航路返回駐地，我空中偵巡戰機全程掌握應處。 國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，護衛國土安全，籲請國人放心。 國防部,國軍,共轟6,空警500,殲11,巴士海峽,太平洋 (中時 ) #國防部 #太平洋 #海峽 #巴士海峽 #巴士 也許您會感興趣 推薦閱讀 國防部對11熱門風景區官兵造冊列管 落實14天自主管理 12:232020/04/06 生活 凱勝 推比亞迪電動堆高機搶市 04:102020/04/08 產業．科技 前後兩任國防部長 馮世寬、嚴德發立院首度同框備詢 11:592020/04/08 軍事 明起搭台南康巴士需全面戴口罩 12:212020/04/08 生活 國防部逾18萬官兵…只分配1萬7千片口罩 立委叫屈 14:072020/04/08 軍事 水湳經貿園區自駕巴士試運行 7月開放民眾試乘 14:402020/04/08 生活 改善偏區交通 東北角、基隆首條跨區免費巴士通車 14:422020/04/08 生活 亞太戰力癱 美機現我海域刷存在 04:092020/04/09 焦點新聞 不夠罩 18萬國軍日配1.7萬片 04:102020/04/09 生活新聞 陸遼寧艦今晚通過台灣海峽？ 國防部回應：假的 21:312020/04/09 軍事 政治熱門新聞 賴清德升格當美國人的阿公 網友全怒了 - 政治 韓聲請停止罷免 命理師算出結局韓粉會大樂 - 政治 陳時中說溜嘴？陳學聖驚爆：原來政府口罩「暗槓」這麼多！ - 政治 謝龍介爆料：罷韓二階重大漏洞是他？網大讚！ - 政治 疫情恐讓兩岸惡化！前情報高官預測竟語出驚人.. - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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