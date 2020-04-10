今天上午大陸轟炸機、預警機以及殲11型等多型戰機又接近我國西南方領空進行遠航訓練，我方戰機立刻緊急升空攔截，並實施廣播驅離。由於最近美國軍軍機也頻頻出現在西南方空域，雙方較勁意味濃厚。

國防部上午表示，偵獲中共轟6、空警500、殲11等各型機，於臺灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，即循原航路返回駐地，我方空中偵巡戰機全程掌握應處。國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於臺海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，護衛國土安全，籲請國人放心。

(中時電子報)