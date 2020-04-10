大陸戰機編隊上午接近我方西南空域 空軍攔截驅離 11:062020/04/10 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍上午派大批戰機監控大陸軍機遠海長訓。（資料照片/國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午大陸轟炸機、預警機以及殲11型等多型戰機又接近我國西南方領空進行遠航訓練，我方戰機立刻緊急升空攔截，並實施廣播驅離。由於最近美國軍軍機也頻頻出現在西南方空域，雙方較勁意味濃厚。 國防部上午表示，偵獲中共轟6、空警500、殲11等各型機，於臺灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，即循原航路返回駐地，我方空中偵巡戰機全程掌握應處。國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於臺海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，護衛國土安全，籲請國人放心。 (中時電子報) #戰機 #西南方 #空域 #我方 #攔截 也許您會感興趣 推薦閱讀 免助跑戰機高門檻 陸軍工業冷感 04:102020/04/06 焦點新聞 口罩海盜 美正失去盟友 01:212020/04/06 國際大事 趁疫情嚴竣闖關 國門攔截新興毒品 16:282020/04/06 社會 獨》整修跑道移防 新竹幻象戰機3天內全移防清泉崗2年 14:572020/04/07 政治 社會10點檔》假釋犯出獄殺舞女切七塊 看冤魂怎麼找回全屍 19:022020/04/08 社會 3月營收看板－是方2.11億 創新高 04:102020/04/08 證券．權證 竹縣大糧倉計畫 黑豆銷售解方 04:102020/04/08 地方新聞 海軍又向法國招手了 04:102020/04/08 時論廣場 俄空軍戰機北極海演習 MiG-31竄升至17000公尺高 20:402020/04/09 軍事 俄疫情爆發 莫斯科飛北京航班28確診在太原被攔截 21:592020/04/09 兩岸 政治熱門新聞 賴清德升格當美國人的阿公 網友全怒了 - 政治 韓聲請停止罷免 命理師算出結局韓粉會大樂 - 政治 謝龍介爆料：罷韓二階重大漏洞是他？網大讚！ - 政治 疫情恐讓兩岸惡化！前情報高官預測竟語出驚人.. - 政治 陳時中說溜嘴？陳學聖驚爆：原來政府口罩「暗槓」這麼多！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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