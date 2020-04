吳彥祖與名模老婆Lisa S結婚至今十年,兩人育有6歲女兒Raven,日前正逢結婚十周年紀念日,他也曬出在南非的婚禮照向妻子感性告白,恩愛模樣閃瞎眾人,不過卻傳出夫妻倆疑似缺乏性生活,導致婚姻出現變數,引起網友熱議。

吳彥祖上個月在IG貼文,表示受到新冠肺炎疫情肆虐,洗手液成為搶手商品,不過照片中的洗手液瓶身,則印有「Maybe You Touched Your Genitals(生殖器)」的標語,對此他帶有疑惑語氣詢問:「結婚近10年,全身最乾淨莫過於是我的生殖器,不懂為何碰完它後還得消毒」,此言論立刻引發網友好奇,直接詢問他與老婆的「房事」,他竟不諱言回應:「Lack of use(很少在用)」,讓人懷疑婚姻是否出現裂痕。

雖然「無性生活」言論引發外界揣測婚姻失和,不過對比日前吳彥祖結婚十周年的放閃宣言,也讓多數網友幫他緩頰應該只是玩笑話。

(中時電子報)