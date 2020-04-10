吳彥祖與名模老婆Lisa S結婚至今十年，兩人育有6歲女兒Raven，日前正逢結婚十周年紀念日，他也曬出在南非的婚禮照向妻子感性告白，恩愛模樣閃瞎眾人，不過卻傳出夫妻倆疑似缺乏性生活，導致婚姻出現變數，引起網友熱議。

吳彥祖上個月在IG貼文，表示受到新冠肺炎疫情肆虐，洗手液成為搶手商品，不過照片中的洗手液瓶身，則印有「Maybe You Touched Your Genitals（生殖器）」的標語，對此他帶有疑惑語氣詢問：「結婚近10年，全身最乾淨莫過於是我的生殖器，不懂為何碰完它後還得消毒」，此言論立刻引發網友好奇，直接詢問他與老婆的「房事」，他竟不諱言回應：「Lack of use（很少在用）」，讓人懷疑婚姻是否出現裂痕。

雖然「無性生活」言論引發外界揣測婚姻失和，不過對比日前吳彥祖結婚十周年的放閃宣言，也讓多數網友幫他緩頰應該只是玩笑話。

(中時電子報)