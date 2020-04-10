新冠肺炎嚴重打擊電子消費市場，傳出大陸多家電商開始降價蘋果iPhone手機，iPhone 11降價近新台幣7000元，希望可以藉此刺激買氣。

外媒報導，京東目前iPhone 11 64GB版本的售價為4999元人民幣，比原價便宜500元人民幣，而iPhone 11 Pro降幅更大，比原價省了1200元人民幣，高階的iPhone 11 Pro Max降幅更高達1600元人民幣（將近新台幣7000元）。蘇寧和國美等電商也出現同樣的降幅，惟蘋果大陸官網並未出現降價。

報導指出，新冠肺炎疫情已經打擊了智慧手機的供應鏈，生產iPhone的工廠停工了很長的時間，儘管已經陸續復工，但分析師認為，在消費者需求端仍存在許多不確定因素。

根據Strategy Analytics的最新報告，在3月21日至3月25日期間接受調查的1300名大陸消費者中，有37%決定延後購買新手機。原本市場預期新的5G手機將有助於推動今年的智慧手機市場，但仍有32％的受訪者表示會延後買進5G設備。

Strategy Analytics指出，目前蘋果iPhine 11系列在大陸降價是正確的選擇，不僅可以帶動在大陸的銷售和需求，也有助抵銷其他市場的銷售下滑。

(中時電子報)