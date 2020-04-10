一零四(3130)旗下104人力銀行統計，受疫情衝擊，近1個月線上工作數住宿餐飲、休閒旅遊、大眾傳播工作數減幅較大，月減1到2成不等；但金融業在電商支付需求增加，反呈現逆勢成長。此外，大規模在家工作WFH（work from home）徹底改變企業營運模式和職場生態，企業強迫數位化，資安工程師5年需求激增180％。

104人力銀行總經理黃于純觀察三大改變：一、企業徵才重新洗牌，後疫情時代，傳統面試也將轉為遠端面試。二、「企業數位化」強勢上路，不論什麼世代的上班族皆需擁抱或被迫使用數位化或遠端工具，企業執行長CEO、資訊長CIO、資安長CISO是否具備提前部署的思維和應變能，攸關在家上班能否成功。三、公司與員工、主管與部屬之間，皆進入「新信任關係」。

在家上班，減少出門，也減少店內消費。截至4月，104人力銀行線上工作數59.7萬個。黃于純觀察疫情期間的短期近月表現，以疫情直接衝擊的住宿餐飲、休閒旅遊、大眾傳播工作數減幅較大，住宿餐飲服務業4月工作數7.6萬個，月減26.1％，年減39.4％；旅遊休閒及運動業4月工作數0.97萬個，月減23.8％，年減35.7％；大眾傳播相關業4月工作數1.2萬個，月減12.9％，年減23.1％。但金融業受惠於電商金融支付暢旺，工作數不減反而月增11.3％，年增16.8％，電子資訊/軟體/半導體、以及醫療保健環境衛生的工作數相對抗跌，月減幅在5％之內。防疫期間，愈來愈多徵才企業也將改用遠端視訊進行面試。

愈來愈多企業啟動大規模在家上班，啟動大量的數位化工具與機制，資安思維更加重要，如何確保遠端模式下，包括內外部會議與員工的工作狀態不洩露、不竊取公司機密，確保遠端上班機制不會成為資安防護的破口，又要能兼顧工作的效率，考驗執行長、資訊長、資安長的應變能力，也挑戰資安工程師的防駭能力。《104職務白皮書》中「十大熱門職缺」，資安工程師的市場需求五年增幅達180％、排名第8，2019年平均每個月有910個工作機會。

「在家上班」並非新詞，但全球企業大規模且同步實施卻是空前。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄觀察，保護隔離、優缺並列。優點是：減少員工傳染風險、節省員工交通時間、取消會議及外訪反而提高工作效率、節約公司水電負擔等；缺點是，資安風險升高、複雜案件的溝通難度升高、員工紀律受到考驗等。

(時報資訊)