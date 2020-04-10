隨著大陸境內疫情好轉，防控措施逐步放鬆，人民幣的表現優於亞洲其他貨幣。高盛證券認為，大陸在疫情方面早於其他國家進入恢復階段，將令人們提升增持人民幣的意願。此外，人民幣中間價當中的逆週期因子力道較大，表明人行傾向於穩定人民幣，而不樂見其大幅貶值。預計人民幣優於其他亞幣（不含日本）的格局將延續。

今早在岸及離岸人民幣匯價均價昨天走升，在岸人民幣匯價來到7.029，而離岸人民幣匯價則為7.039。

中信銀行認為，若大陸完全復工與解除封城令後，未再發生二度爆發或停工，大陸的內需動能有望在今年第三季回升遞補歐美需求，加快全球製造業生產活動。

花旗銀行認為，大陸人民銀行在3月16日實施定向降準。定向降準，讓貨幣政策指向更加明確具體。例如若實體經濟尤其是中小企業和農業融資困難，而定向降準就是要求銀行向預定目標發放貸款，以達到扶持其發展的預期目的。全面降準意味著降低所有金融機構存款準備金率，這往往被市場看作是貨幣政策全面寬鬆的信號。對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點，另對符合條件的股份制商業銀行額外降準1個百分點，估計為市場注入5500億人民幣長期資金。全球低利率環境已經維持一段時間，寬鬆貨幣政策能否拯救疫情經濟，值得進一步觀察。

(時報資訊)