行政院長蘇貞昌今（10）日赴立法院備詢前，被問及現在紓困貸款放款還不到百億元，行政院會不會督促公股銀行來加速放款速度？蘇貞昌回應，政府非常有誠意，也希望做到高效率放款。

蘇貞昌表示，目前放款金額已經到400多億，每天都有公布，而所有的作業方式、申請的件數、核准的件數、金額都有控制，就是希望能做到雨露均霑、立竿見影，也許一開始不熟悉或在作業上還需精進的地方，也請各界給行政院多指教。總之，政府非常有誠意，也希望做到高效率，就是要能夠更寬、更好、更快、更方便。

至於指揮中心昨（9）日宣布全台酒店、舞廳勒令停業，不過不少酒店公關自嘲自己是紓困邊緣人，政府的紓困會對她們有補助嗎？蘇貞昌回應，對於酒店、舞廳的企業主，我們沒有提紓困，但是如果真的從業人員因此沒有工作，難以生活，政府對於國人同胞都是一致的、一體的，只要有陷於困境，政府都一體依照紓困辦法，給受到困難的人照顧。

對於中國大陸湖北省武漢市已在4月8日解封了，外界好奇第4梯次的包機何時會再啟動，會以什麼樣的形式？另外，大陸方面也呼籲取消武漢台人的註記，而且質疑台灣不會再協商包機。

蘇貞昌對此認為，武漢是這次武漢肺炎的發源地，全中國雖然解封武漢，但是其他各城鎮都對武漢的人有特別管制措施，台灣也是基於保護全國兩千三百萬同胞的安全，要做必要的措施，所以從武漢要歸國的同胞，政府一樣關心、一樣歡迎。

話鋒一轉，蘇貞昌說，但是一如過去我們所宣布的，希望也是要防疫優先，盼能照我們所宣布的相關作業，如果能夠直接用包機接回來，或者經由特定的機場航線，像上次從上海返台的模式，政府希望能兼顧讓同胞返台，也要照應兩千三百萬同胞的健康跟安全。

(工商 )