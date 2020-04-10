新冠肺炎對美國造成重大災情，截至目前已有46萬2,135例確診、1萬6,513例死亡人數。為了防止疫情持續蔓延，政府呼籲民眾戴口罩或是臉部遮蔽物，第一夫人梅蘭妮亞也在社群媒體貼文以及PO影片進行宣導，要民眾重視防疫訊息，但這卻與身為美國總統的丈夫川普（Donald Trump）不戴口罩的態度，成為強烈對比。

美國總統川普日前表示，儘管美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議民眾在公共場所戴上口罩，以防止疫情擴散的建議很棒，但自己仍不打算戴口罩，「不知道。我就是沒法理解這種事」。但第一夫人梅蘭妮亞卻於9日在推特貼文PO出自己戴口罩的照片，還拍了宣導短片，鼓勵美國人民在公共場所配戴口罩，保護自己免於感染新冠肺炎。

梅蘭妮亞在影片中提到，美國CDC仍在努力研究對抗新冠肺炎病毒的傳播，同時請大家配合在公共場所戴上布口罩並保持社交距離；對此，川普則回應，梅蘭妮亞和很多人都願意配合CDC的建議戴上口罩，他理解也不認為有何不妥，但這就是一個建議，視個人意願決定是否接受，而自己目前仍認為還沒有必要，未來若真的需要，他才會戴上口罩。

而第一夫人梅蘭妮雅在張貼鼓勵戴口罩的推文之前，川普才剛在簡報會上表示自己傾向不佩戴臉部遮蔽物，讓美國第一家庭的夫妻兩人，在表達意見方面不同調的問題再度引起討論。

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(中時電子報)