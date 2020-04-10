世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），昨（9日）在記者會3分鐘炮轟台灣對他種族歧視和人身攻擊，並指責我國外交部毀謗、放縱，如此扭曲發言不僅惹怒台灣民眾與中央，連日本人也看不下去，有人回應酸說：「原來我也是台灣人」。

日本網友對譚德塞炮轟台灣留言狂酸 。（圖／翻攝自日本網路論壇5CH）

一名批踢踢網友轉貼日本網路論壇5CH上一則貼文「譚德塞抗議台灣對他的誹謗言論」的相關新聞報導，包含譚德塞首度在記者會中公開斥責，他最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，而且台灣外交部他們知道，甚至居中侮辱詆毀。

此文9日在5CH上傳不到1天，就有超過1千多名日本網友回應：「只有台灣人罵你嗎？那全世界都是台灣人啦！」、「講錯了吧，全世界都在譴責你」、「原來我也是台灣人」、「全「跟台灣政府比起來，WHO的判斷和對應都太糞了」。

台灣網友批踢踢看到這篇轉文章也紛紛笑說「台灣領土瞬間爆增」、「日本人很懂玩哏啊」、「有人說川普是台灣人，笑死」、「只要反譚，就是世界一家親的概念嗎」、「日本酸民真的好酸啊，哈哈」。

(中時電子報)