我國第一波援外口罩陸續抵達各國，外交部長吳釗燮今天在推特上表示，對中美洲友邦的援助物資已經平安抵達，台灣人民很驕傲可以在朋友需要的時候伸出援手。

我國政府自4月1日宣布第一波國際人道援助行動後，在一週內即完成相關作業，歐洲國家昨天陸續收到口罩，並紛紛在其駐台大使館發文感謝台灣；至於捐贈美國的口罩則是在前天送抵AIT，AIT也在其臉書發文表示，真正的朋友會互相幫助、團結一致！我們希望能持續擴大美台在防疫上的合作！

針對世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)指控遭到台灣網軍攻擊，台灣網友昨天發起「＃來自台灣的攻擊」（＃ThisAttackComeFromTaiwan）」推文標籤，並附上台灣如今生活一切正常的照片。吳釗燮也趕上這股熱潮，在推文標註「＃來自台灣的攻擊」。

(中時 )