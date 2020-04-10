凌巨（8105）公告2020年3月自結合併營收約5.47億元，較前一個月增加21％，相比去年同期減少27.85％。由於2月份中國模組廠受到封閉管理，2月13日才復工，也影響到第一季營運表現。累計2020年第一季合併營收約15.59億元，季減26.12％，年減19.47％。

(工商 )