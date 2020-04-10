凌巨3月營收月增21％ 11:252020/04/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凌巨（8105）公告2020年3月自結合併營收約5.47億元，較前一個月增加21％，相比去年同期減少27.85％。由於2月份中國模組廠受到封閉管理，2月13日才復工，也影響到第一季營運表現。累計2020年第一季合併營收約15.59億元，季減26.12％，年減19.47％。 (工商 ) #凌巨 #合併營收約 #第一季 #月營收 #較前 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-光電》逐漸復工 GIS-KY3月營收月增63.4％ 07:452020/04/07 財經 《業績-其他》jpp-KY3月營收雙增 Q1仍年減4.76％ 11:252020/04/07 財經 《業績-電子零件》騰輝-KY3月營收4.97億元 創單月歷史新高 14:332020/04/07 財經 投入防疫產品市場 南六3月營收年增24.42％ 17:432020/04/08 生活 力達-KY3月營收比2月倍增 仍比去年同期衰退 09:492020/04/09 財經 穎崴3月營收創高 年增逾六成 20:512020/04/09 財經 筆電出貨強強滾 仁寶3月營收激增131％至807.71億元 21:062020/04/09 財經 股市短波－3月營收 岱宇7.69億 創新高 04:102020/04/10 證券．權證 股市短波－3月營收 旭然5,321萬 創次高 04:102020/04/10 證券．權證 《業績-汽車》疫情衝擊 廣華-KY3月營收年減43％ 08:012020/04/10 財經 財經熱門新聞 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 沙俄不打了！油價又墜入地獄 致命關鍵曝 - 財經 拋售航空股後 「股神」巴菲特又出手賣這檔 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。