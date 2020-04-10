岸巡已通報交由縣水產試驗所帶回冰存採檢與鑑定。（金門岸巡提供）

現場丈量幼齡死亡鯨豚，長約67公分、寬約15公分，外觀大致良好，無明顯外傷。（金門岸巡提供）

鯨豚死亡原因不明，有待進一步鑑定。（金門岸巡提供）

金門金沙鎮船型堡岸際昨（9）日下午發現1隻瀕絕保育類死亡鯨豚，這已是這種具指標性的海洋生物，今年魂斷金門海域的第7起紀錄，海洋悲歌一直奏不停，讓保育團體扼腕不已。

昨天下午15點25分許，金門岸巡第一機動巡邏站在金沙鎮船型堡岸際沙灘，發現這隻幼齡死亡鯨豚，長約67公分、寬約15公分，外觀大致良好，無明顯外傷，已通報交由縣水產試驗所帶回冰存採檢與鑑定，並通報〈海洋保育類野生動物救援組織網〉（海保救援網）的海龜、鯨豚救援line群組。

縣水試所研判死亡鯨豚的品種係幼體露脊鼠海豚，族群主要分布於亞洲地區海域，數量極為稀有，性別及死因均有待進一步判別。

由於金門海域今年已有7起死亡鯨豚的發現紀錄，其中5起集中於最近1個月之內，保育團體對大海到底發生甚麼事？感到十分憂心。

金門岸巡呼籲民眾一起來關心海洋生態，若遇有海洋保育相關案件，立即撥打118免費報案專線，協力為保護環境盡一分心力。

(中時 )