新冠肺炎疫情嚴重影響經濟發展，北市針對租用市有房地業者推出疏困方案，副市長黃珊珊10日指出，有不少業者即使租金減了50％，還是付不出來，所以再提供「延租、停租」方案。

北市日前推出延稅、減租、減價、優息、補貼、降稅及千人防疫就業方案，要讓租用市有防地業者度過難關，不過，黃珊珊表示，還是有很多業者和民眾陳情，的確是非常嚴峻的疫情，今再通過第3波疏困方案，增加延租、停租措施。

北市財政局陳家蓁指出，市有房地除享減租50％，可申請延後繳納3至5月租金12個月，促參OT或ROT業者，依3至5月營業額減少情形延長契約期間。另市有房地承租戶因疫情致3至5月停業，自停業日起，按停業面積停止計收租金。

黃珊珊補充說明，很多業者租金降了50％還是付不出來，所以再給延租方案，讓業者不要那麼快把現金用完，市府預估延後繳納租金達9.2億。

她說，停租就是有一些承租市有財產，經營上連減租都活不下去，像士林官邸內的業者，因為國際觀光客少了，營業損失達8、9成，有一些營業面積停用，所以暫停租金。

另有很多人問地方政府為何不減稅，黃珊珊指出，地方稅包括房屋稅、地價稅、牌照稅和娛樂稅，就算地方降稅也要由中央補貼，目前只能做到延稅，北市因推出降稅、延租、停租、勞工紓困方案，預估3個月稅損達10億左右，若持續到6個月稅損約20億。

此外，黃珊珊提及北市產發局輔導電商、外送平台協調降低店家上架費用，產發局長林崇傑說，自上月起媒合店家、外送平台談合作，研議互惠活動，仍在談細節。

(中時 )