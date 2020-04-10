大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日表示，疫情發生以來，大陸精心照顧在大陸台胞的生活和防疫需要，也為滯留台胞做好服務工作；民進黨當局則對兩岸關係出口就是惡言，舉手就是挑釁，對在陸台胞台企、陸生陸配沒講過什麼好話，她強調，編織謊言、煽動仇恨解決不了這些問題，造謠抹黑的政治把戲可以休矣。

國台辦發言人朱鳳蓮10日以書面方式指出，新冠肺炎疫情發生以來，大陸方面本著對台灣同胞健康福祉高度負責的精神，及時與台灣有關方面溝通分享疫情訊息和防控經驗，精心照顧在大陸台胞的生活和防疫需要，傾心做好滯留台胞的服務工作，全力救治台胞患者，努力協助需要返台的台胞及早安全順利返台，積極協助台資企業享受各地政策支持，有序復工複產。廣大台胞台企展現同舟共濟的民族大義，踴躍為疫情防控捐贈資金和物資，積極在大陸參與救治援助、志願服務，以各種方式傳遞同胞之愛。這些都是兩岸一家親的具體體現，彰顯了兩岸命運共同體的正能量。

她話鋒一轉表示，然而民進黨當局卻不斷攻擊抹黑在大陸的台胞台企、攻擊抹黑大陸。他們不放過任何一個話題，不斷編織謊言，企圖在同胞之間製造矛盾和對立。

朱鳳蓮說，兩岸同胞可以回顧一下，迄今為止，民進黨當局對台胞台企、陸生陸配講過什麼好話，做過什麼好事？他們對大陸、對兩岸關係出口就是惡言，舉手就是挑釁。目前，台灣在應對疫情、回應民眾合理要求、解決民眾實際困難等方面有許多極待解決的問題，比如怎麼滿足台灣民眾的口罩需求，怎麼盡快讓滯鄂台胞早日與家人團聚，怎麼有效控制疫情蔓延，怎麼解決民眾面臨的生計困難…解決這些攸關臺灣民眾利益福祉的問題，才是民進黨當局應該投入精力的方向，編織謊言、煽動仇恨解決不了這些問題，也轉移不了民眾的視線。

朱鳳蓮指出，民進黨當局要把心思放在民眾的利益上，讓在台灣的民眾安心生活，讓想回家的台灣民眾順利返鄉，讓廣大台灣同胞不再為疫情所苦、不再為生計所困，編織謊言造謠抹黑的政治把戲可以休矣！

(旺報 )