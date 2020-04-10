工業電腦廠磐儀（3594）2019年營運顯著好轉，本業由虧轉盈、稅後獲利年增逾7成，且近期獲得台灣自然水公司標案，未來將協助安裝智慧讀表系統，今（10）日開高後放量勁揚，一度飆升8.03％至20.85元，早盤維持逾4％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

磐儀2019年第四季合併營收4.37億元，季增5.19％、年增15.83％，登近2年高點。毛利率29.08％、營益率3.42％，本業營運維持獲利。惟受新台幣強升造成匯損拖累，歸屬母公司稅後虧損400萬元、每股虧損0.06元，為近7季低點。

不過，磐儀2019年合併營收登15.95億元新高，年增11.54％。毛利率31％、營益率4.14％，本業終止連2年虧損。歸屬母公司稅後淨利4443萬元，年增達73.72％，每股盈餘（EPS）0.71元，優於前年0.4元。董事會決議擬配息0.1元、配股0.2元，合計派利0.3元。

磐儀表示，隨著近年物聯網、邊緣運算、智慧城市等趨勢興起，公司受惠物聯網和邊緣運算的各種產業應用，導入機器視覺、窄帶物聯網（NB-IoT）、精準定位技術、AI辨識和深度學習、強固防爆手持裝置等科技，多元應用加上處及不同產業，帶動出貨量明顯成長。

展望今年，磐儀表示，將持續整合系統、ODM/OEM技術及自身研發動能，專注開發和維繫全球市場，深耕工業電腦和強固手持裝置技術、擴展產品和物聯網應用市場，盼透過擴展產品、整合系統、拓展物聯網應用等方式，帶動營運維持顯著成長動能。

此外，磐儀宣布近期獲得台灣自來水公司標案，未來將協助安裝智慧讀表系統。此智慧讀表技術能在出現漏水等用水異常情形發生時，將數據傳輸至雲端管理中心，使自來水公司人員能根據數據，判讀異常用水狀況，即時示警、進行搶修工作。

磐儀表示，智慧水表系統擁有即時讀取、數據準確等特點，運用人工智慧（AI）機器視覺及離散式處理收集的用水量數據，並能用於監測用水量，根據後台數據分析的結果，得知用水量是否在正常範圍內。

當出現漏水、用水異常等情形時，可根據磐儀智慧水表收集特定時間的數據，由自來水公司管理人員依據回傳的數據分析結果，揪出數據異常的水表，並根據分析數值初步研判用水量異常位置，進而進行盤查巡檢，以避免不必要的水資源浪費。

磐儀表示，智慧水表運用磐儀在AI辨識、邊緣運算、深度學習、無線通訊及電源管理、遠端監控等技術，協助自來水公司進行更好的水資源的決策及管理，此技術亦可全面應用於所有磐儀工業物聯網領域中。

(時報資訊)