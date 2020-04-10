今年受到新冠肺炎疫情衝擊，帶動IC設計族群中醫療額溫槍IC以及NB周邊之MCU(微控制處理器)提前進入旺季，光是單月出貨即超越去年全年的量，獲點名的受惠各股包括有盛群(6202)、松翰(5471)等。

松翰2019年醫療MCU佔比營收約17%，但今年因受到新冠肺炎疫情影響，額溫槍IC需求大幅提高，帶動醫療相關MCU佔比重成長到20%~30%，除此之外，松翰另一類受惠之產品為NB以及影音應用先關產品，在疫情影響下，居家上班以及遠距教學的需求大幅提高，松翰的NB/PC周邊MCU、NB嵌入鏡頭需求、USB IP Camera、Wireless Camera等需求湧現，相關影音之需求多落在200萬畫素之HD、FHD等級。

松翰3月營收衝上4.5億元，創2011年以來之新高，法人也預期，松翰第二季營收將持續成長，有機會挑戰逾14億元。

盛群同樣在新冠肺炎疫情帶動下，健康量測領域的測溫槍MCU出貨大增，盛群去年測溫槍MCU出貨約落在1000萬顆，但今年自農曆年起，由於疫情的衝擊，盛群自農曆年後開工，即接獲大單，總數量已經超越去年全年出貨，主要以大陸客戶為主，法人也樂觀看好，盛群今年測溫槍MCU出貨上看2000萬顆。只是盛群除測溫槍外，其餘產品和消費性電子息息相關，在疫情衝擊下，全球多國呈現封城、鎖國狀態，市場消費意願薄弱，恐成為盛群今年營運最大變數。

盛群3月營收4.32億元，月增加31.27%，年增加13.46%；累計前3月營收10.31億元，年減少0.65%。

(時報資訊)