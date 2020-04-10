花蓮昨(9日)天深夜驚傳惡煞闖餐廳砍人事件。4名持刀惡煞，昨天深夜突然闖進吉安鄉一間餐廳內，見到正在用餐的林姓男子，4人立刻一擁而上朝林男猛砍，林男身中十餘刀，當場膝蓋遭砍斷休克，歹徒似乎與林男結怨相當深，刀刀置人於死，行兇後立刻鳥獸散逃逸，林男則因失血過多休克送醫，目前仍命危，目前警方正追查歹徒身分。

根據目擊者描述，遭砍的林姓男子與一名友人前往該家活蝦料理餐廳聚餐，突然衝進4名持刀械、球棒的男子，直接衝到林男身邊後，就像殺紅眼似的圍著林男猛砍，嚇得林男有人及店員立刻躲避報警。

4名惡煞似乎與林男有深仇大恨，直接用刀將他左膝蓋遭砍斷而大量失血，當警消趕到場時已經呈現休克，經急救後恢復生命跡象，立刻送醫急救，目前仍未脫離險境。

轄區警方獲報後，立刻調閱監視畫面釐清事發過程，同時已經掌握歹徒身分，目前全力追緝當中。

(中時電子報)