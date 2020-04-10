今日俄羅斯（RT）網站9日稱，2019年11月新冠病毒在中國仍處於萌芽狀態，新的發現使該病毒起源的時間表更接近一種有爭議的主張，即美國軍方代表團參加去年10月中旬的世界軍人運動會，將病毒帶到了武漢。美國國防部9日(當地時間)堅決否認上述主張。

美媒ABC稱，美國國防部下屬的美國國家醫學情報中心(NCMI)此前曾基於對截獲的通信和衛星圖像的詳細分析發布報告，報告預測某病毒不久將威脅中國，還會威脅附近駐紮的美軍。

一位消息人士說，美國情報部門的時間表「可能比我們討論的要早得多」，關於該病毒在武漢傳播情況的「初步報告」更早於NCMI的報告。

CNN稱，儘管第一份報告的確切日期尚不清楚，但消息人士表示，情報收集於11月以及隨後的幾周內。在1月3日被納入美國總統的每日簡報前，通常要在幕後進行數周的審查和分析。

RT網站9日質疑，美媒的報導引發有關「美國情報界知道什麼，誰無視或壓制了該報告」的問題。NCMI隨即於9日(當地時間)罕見發表聲明，稱有關媒體報導的報告「不存在」。

(旺報 )