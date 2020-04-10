美方在電信領域持續對中企出招。據美媒報導，美國司法部和其他聯邦機構於美東時間9日，呼籲美國聯邦通訊委員會（FCC），撤銷對中國電信美洲公司提供往來美國的國際電信服務的授權。

路透報導，中國電信美洲公司是中國電信集團有限公司旗下的美國子公司。2019年有兩名美國參議員要求FCC審查對中國電信和中國聯通在美國營運業務的許可。

FCC於2019年5月一致投票支持，否決另一家中國國有電信公司：中國移動在美國提供服務的申請，理由是中國政府可能藉此對美國政府進行間諜活動。當時FCC表示正在「考慮」對中國電信和中國聯通的許可。中國電信美洲公司否認此類指控，稱一直「極度配合監管機構，而且運作透明」。

中資電信網路及企業受到美國政府機構嚴密審視。報導援引一位FCC發言人說法稱，FCC一直在關注這個問題，歡迎行政執行機構提出意見，將謹慎評估。

相關美國機構包括國土安全部、國防部、州政府、商務部和美國貿易代表，上述機構稱，中國電信存在相關、重大、不可接受的國安及執法風險。

其中包括中國電信可能被中國政府掌控或影響。上述美國機構又指，中國電信的美國分支可能允許中國政府實體，從事惡意網路活動，得以進行經濟間諜、中斷美國通訊或導致錯誤連結。

(工商 )