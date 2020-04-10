台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽大廠久陽精密（5011）3月自結合併營收為新台幣8,431萬元，較上月增加25.7％，創今年來單月新高，累計1～3月自結合併營收為2.24億元。

久陽表示，儘管新冠肺炎疫情影響全球貿易，但公司從2月起接單量明顯升溫，加上子公司台鋼運輸業務挹注，並從3月起承接春雨公司陸運業務，使得3月份營收較上個月明顯提升。惟歐美疫情擴大並採取封城隔離政策，造成貨物難以進入，公司業績難免受到影響，以外銷為主的螺絲部門出貨會受到些許影響，預計待疫情控制後可望逐步回穩。

董事長孫正強指出，在運輸業務方面持續傳出捷報，今年起新增加春雨集團客戶，並於4月起開始跨足海空運報關業務。此外，近期正在洽談承攬榮剛集團運輸業務，同時第二季將與知名海運公司展開合作。

至於在環保業務方面，將配合台灣鋼鐵集團朝全循環經濟營運發展的大架構，由運輸結合廢鋼等再生原料及金屬回收買賣，並從電爐爐碴的清運到再利用處理，將是台鋼環保重要的營收來源，目前來自運輸與環保的營運持續穩定成長，因此對第二季營運展望持樂觀態度。

(工商 )