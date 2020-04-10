衛生局同仁以活潑的rap呈現各式各樣「社交距離」，加深民眾印象。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美示範社交安全距離。（吳敏菁攝）

社交禮貌新生活，保持距離。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

挺過下半場，彰化縣政府再次防疫提前部署，以生動的日常，拍攝活潑影片提醒保持社交距離，彰化縣長王惠美表示，疫情仍加溫中，除了勤洗手、戴口罩，還要保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，室內超過100人、室外超過500人的活動則建議停辦，並帶領大家如何簡易量測。

放映會中，示範成年人張開雙臂的長度，就如同的室內應保持1.5公尺的距離，成年人手臂拉到身體寬的長度，約等於室外應保持的1公尺距離，王惠美並以曾發生的案例來說，有與確診喝咖啡、聊天1小時就被染病，還有近距離對談20分鐘也被感染，不怕一萬，只怕萬一。

彰化縣醫師公會理事長連哲震說，台灣抗疫在一起努力下，做得非常好，在國際上是優等生，打了上半場的好球，下半場也要守好，維持社交安全距離是必要，儘量避免群聚，不要去人潮太擁擠的地方，希望鄉親在假日忍耐一下，盡量待在家中，不要到外面人擠人，避免成為防疫破口，因為鄉親的忍耐與努力，才能讓後方支援的醫護人員稍微輕鬆一些。

彰化縣衛生局白拍的宣導影片名為「社交禮貌新生活，內外有別大不同，戶外一米護你我，室內一米半更優」，未來可在YouTube供全世界觀看。衛生局同仁以活潑的rap呈現各式各樣「社交距離」，加深民眾印象。

彰化縣衛生局長葉彥伯呼籲，不管在餐廳用餐、搭乘大眾運輸、賣場購物、排隊結帳或在辦公室、會議室開會、上課，應盡可能保持社交距離，若在無法維持距離的地方，也請一定要帶口罩。防疫滴水不漏，才能將疫情阻絕在外。

(中時 )