「情慾女作家」香娜（本名徐尚懿）2016年間爆料，指資深藝人班鐵翔暗夜強吻她，班自認名譽受損，分別提起民、刑事告訴。民事部分，班求償300萬元及登報道歉，全案今辯結，台北地院定4月30日宣判。

香娜庭後受訪表示，感謝大家對她的支持與鼓勵，相信法院判決會給她一個公平的結果。

全案源於2014年間，香娜開始接演戲劇，因此想找班鐵翔精進演技，同年10月間，班邀請香娜到酒吧看他演唱，結束後送香娜回家，途中卻突然抱住香娜強吻。

香娜事後向記者朋友打聽班的為人，並把此事告訴記者，2016年間班鐵翔結婚時，遭前女友爆料吃軟飯、劈腿，該名記者想起香娜經歷，回頭採訪香娜，才把強吻事件寫成報導曝光。

班鐵翔提告後，法官曾傳喚2人聚會酒吧的蔣姓總監出庭，蔣男證稱，案發當晚班結束演唱後，意識清醒，有和他打招呼，但徐女後來怎麼離開酒吧，他並不知情，從未見過班性騷擾女性。

北院今開辯論庭，班鐵翔並未現身，而是委任3名律師出庭，律師強調，班為人正直，不會做出性騷擾行為；香娜則重述當晚事發經過，堅稱言論都是真實。庭末，法官諭知4月30日宣判。

刑事部分，班鐵翔另告香娜誹謗，全案仍在台北地檢署偵查中。班今年1月出庭時，接受謀體採訪表示，徐尚懿是為了炒新聞，才找媒體亂爆料，指控全是子虛烏有，絕不會和解。

(中時 )