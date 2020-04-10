南投縣1名15歲女國中生小曼（化名），國小5年級先被繼父指侵，升上國中1年級後，半年內又遭繼父性侵6次，直到母親與繼父離婚後，她才敢告訴輔導老師此事，全案才曝光；南投地院依《強制性交罪》判繼父9年徒刑。

檢警調查，小曼母親再婚後，與丈夫生下2子，未料母親扛起家計外出工作之際，繼父卻對小曼伸出狼爪；小曼就讀國小5年級時，繼夫以「幫她玩手機遊戲」為由，將手指伸進她內褲裡性侵得逞。

小曼升上國一後，繼父不但撫摸她的胸部和下體，還在樓梯口、房間等地6度性侵得逞，小曼怕破壞家庭和諧不敢告訴母親，直到母親與繼父離婚3個月後，她才敢將此事告知學校輔導老師，而此時，小曼已罹患創傷後壓力症候群。

繼父庭訊時辯稱，每次要求小曼與他嘿咻時，小曼均回「好啦」等答案；但小曼反駁，她根本不喜歡，也會出言拒絕或奮力抵抗，不過最終仍遭繼父性侵得逞；由於次數愈來愈多，她才會要求母親將弟弟交給她照顧等方式躲避。

檢方認定繼父罪證明確，法官依《強制性交罪》判處繼父9年徒刑。

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(中時電子報)