國內傳出酒店公關確診個案，社區傳播破口已現，中央流行疫情指揮中心宣佈全國舞廳與酒店自今日起全面停業，呼籲業者能夠共體時艱，配合相關防疫政策。但資深媒體人、又是《極樂中山》作者王瑞德表示，他反對這項政策，因為這樣是把合法逼上絕路，非法更加猖狂，更容易造成其他破口出現！

王瑞德在政論節目《關鍵時刻》上表示，他跑過中山區18年的新聞，曾寫過一本極樂中山的書籍，對於八大行業生態是有一定程度了解，所以中央流行疫情指揮中心宣布酒店舞廳停止營業，他反對這項政策！

為何會逆時中？王瑞德直言，台北市日前稽查72家酒店和10家舞廳，但他的《極樂中山》書籍裡面就直言酒店超過三四百家以上！為何會這樣？因為台灣的酒店其實叫做酒吧，酒吧除賣酒以外還可以有女陪侍，這次稽查是有女陪侍的店，那請問牛郎店要抓嗎？而且牛郎店營業是用什麼名目開店？是用酒店、酒吧還是舞廳？所以這樣停業酒吧酒店，不就是懲罰合法，讓非法逍遙法外，繼續傳播。

王瑞德更表示，在條通區，有些牛郎店下午就開始營業，以前有些店還搞龍鳳店，就是指先經營牛郎店，時間到後，改經營一般酒店，環境很複雜，有些店還用所謂的KTV、特種咖啡店、小吃店和餐廳各種名目，所成立的有女陪侍的各種店，但是現在名目上只禁酒店和舞廳，可是很多非法的還是繼續營業。

王瑞德更指出現在酒店的營業方式，台北市現在的酒店業者本身是沒有小姐的，酒店業者老闆只負責一家酒店相關經營而已，小姐則由經紀公司掌握，小規模經紀公司，小姐約30-50人，大規模有三四百人，所以一個小姐很可能去過這酒店，再到下個酒店工作，因為小姐是跟著經紀公司走的。

王瑞德表明，所以現在酒店歇業，小姐們有可能變成另類傳播妹。熟客可以打電話到經紀公司去，然後約在自助式KTV，這就會成為台灣防疫破口。所以他很誠心呼籲，政府要很嚴肅對待這件事情，而不是一個酒店小姐出事，把名目上的酒店舞廳關起來，這是沒有用的。要停業不能只停酒店和舞廳，這是沒意義的。

(中時電子報)