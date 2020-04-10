侯友宜視察淡水老街消毒：病毒把它全部消滅掉。（戴上容攝）

「噴霧機就是你的武器，病毒都躲在空隙的地方，全部把它消滅掉」新北市長侯友宜9日前往淡水視察消毒狀況並慰問第一線人員。環保局表示，上月成立防疫消毒大隊，共計31支中隊、消毒人力348人，例行消毒外，對於新冠肺炎確診個案足跡也進行區塊消毒，降低感染風險。

侯友宜至淡水老街視察，先聆聽環保局簡報，隨後為清潔隊員背上噴霧器。侯友宜表示，「清潔消毒隊同仁背著25公斤的噴霧器，一背就要2小時，真的很辛苦」，並提醒同仁執行消毒工作時，要把護目鏡、口罩及手套戴好，保護別人也保護自己安全。

侯友宜也帶好幾箱運動飲料，送給辛苦的第一線消毒人員，期勉隊員，「噴霧機是你的武器，病毒全部把它消滅掉」。環保局指出，25日成立防疫消毒大隊，由環保局轄下清潔隊及民間廠商共同組成，清潔隊例行性消毒外，開學前完成29所大專院校及372所高中職以下校園內外開放區域消毒。

清明節前則針對公墓及公立納骨塔計219處完成周遭消毒，並持續對觀光地區、人潮聚集地點強化消毒作業，另對於確診個案足跡也進行區塊消毒，降低民眾感染風險。

媒體詢問侯友宜，疫情不止但淡水最大的繞境活動「淡水大拜拜」清水祖師廟繞境活動，目前仍不一定要停辦或延期，侯友宜回應，只要不要造成交叉跟群聚感染都會樂觀其成，所有大型宗教活動民政局長都會親自與地方做溝通。

侯友宜表示，宮廟活動可讓信徒得到心靈的安慰，並讓傳統習俗延伸下去，只要跟市府合作，讓活動都能夠在防禦下進行，不要造成交叉跟群聚感染都會樂觀其成，往後的活動將朝8日淡水三芝九庄輪祀保生大帝遶境模式辦理。

(中時 )