為避免重蹈清明連假覆轍，行政院是否將宣布取消五一勞動節連假？行政院長蘇貞昌今在立院總質詢中表示，防疫如打仗，若有急遽變化，指揮中心會隨時因應，甚至萬一疫情怎樣，不一定到哪一天就會宣布。

清明連假各地湧現觀光人潮，中央疫情指揮中心在假期尾聲突然發出旅遊警示令，避免發生群聚感染。

如今，隨著五一勞動節又將到來，國民黨立委林思銘今在立法院質詢時表示，為了防堵疫情擴散，行政院是否考慮要求全民只要出門在外都必須戴口罩？畢竟，一旦目前規範的社交距離無法順利執行，民眾無法自律，要求大家戴上口罩終究是比較安全，至少可以避免飛沫傳染。

對此，行政院長蘇貞昌表示，有關在什麼時間、在什麼場合要戴口罩，中央疫情指揮中心已經有規範與指引，並經由媒體一再告訴國人，目前絕大部分都做得很好，「這不是要由政府命令每天24小時要戴口罩，而是要請國人同胞依照指揮中心的指引來做。」

至於五一勞動節連假是否考慮取消？蘇貞昌說，若疫情急遽變化，指揮中心會隨時因應，「甚至萬一疫情怎樣，也不一定哪一天就宣布」。他強調，「防疫如打仗」，不一定說到哪一天會宣布，而是隨疫情變化隨時應對。

(中時 )