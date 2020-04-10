一名上個月到台灣留學的25歲日本女孩山田智理，返台日本後，昨天（9日）以「台灣溫馨的口罩」為題，投書日本發行量最大報紙《讀賣新聞》，寫出她3月在台灣排隊買不到口罩，卻獲得許多善心人士紛紛贈送口罩的感恩故事，讓她體會到當今社會雖因疫情人心緊繃，但仍擁有一顆溫馨的心，非常謝謝台灣人。

山田智理表示，台灣政府為了避免「口罩之亂」，實施以健保卡來買口罩的措施，但因自己聽錯資訊，沒帶必備的證件，就到藥局排隊1個半小時，最後因為買不到口罩，忍不住哭了起來。

她說，當下很多人圍上來關心，問完原因之後，大家紛紛把自己手上的口罩遞給她，還有人跑回家拿來給她，讓她一口氣拿到了20個口罩，當下感動萬分。

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山田返日本之前，為了感恩，回捐了20片可愛「口罩套」給那家藥局，並附上一封感謝信，讓藥局貼在店裡。她說，這段特別的經歷， 讓她領悟到台灣雖因疫情人心緊繃，卻擁有一顆溫馨的心，非常謝謝台灣人。

(中時電子報)

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