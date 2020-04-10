美國白宮竟然與美政府資助的國際宣傳機構《美國之音》（VOA）之間起內鬨？提供白宮每日簡報的《1600 Daily》網站指出，每年收到納稅人資助2億美元的美國之音已淪為替極權政府、美國對手的大陸宣傳機器，痛批其拿納稅人的錢替大陸宣傳。

白宮在該網站指出，美國之音是由美國納稅人資助的全球新聞網站，這家每年花費約2億美元的新聞機構，其任務為「述說美國故事」以及「清楚有效地表達美國政策」。然而，美國之音卻經常非替其公民發言，而是美國的敵人們。

白宮表示，新冠病毒的大流行並非藉口，並稱中共隱匿這種致命病毒，導致病毒擴散至全世界；而記者應該報導真相，但是美國之音經常擴大了北京的川宣傳力度。例如在本周，美國之音就稱武漢封城市「成功典範」，並由世界所模仿，還在推特上發布了共黨政府「慶祝檢疫工作結束」的燈光秀影片。

CORONAVIRUS



▶️ A light show against the night sky marked the end of a months' long lockdown in Wuhan, China, early Wednesday.



👉 China's Virus Pandemic Epicenter Wuhan Ends 76-Day Lockdownhttps://t.co/9NTcgqJM0m pic.twitter.com/Glyco7Oict — The Voice of America (@VOANews) April 7, 2020

白宮說，更糟的是，美國之音甚至搶在其它美國媒體之前，用大陸政府的統計數據製作了美陸死亡人數的對照圖表。正如同情報專家所表示，大陸的數據根本無法證實。

此外，新冠病毒的報導只是其中一例。去年美國之音在推特上甚至還特別報導伊朗外交部長扎里夫（Javad Zarif）的推文，其中包含了威脅美國的內容並分享俄羅斯的反美影片。

白宮表示，美國之音其設立宗旨之一是「代表美國」。自二戰後的許多年來，美國之音持續履行了此一使命，替全球渴望獲得自由及民主訊息的觀眾提供服務。但是，「今日的美國之音用納稅人的錢，替中共做宣傳」。

(中時電子報)