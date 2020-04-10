北京大學海洋戰略研究中心主任、南海戰略態勢感知計畫協調人胡波10日在陸媒《環球時報》撰文指出，此次新冠肺炎疫情仍在世界擴散，極大影響了全球的政治、經濟和社會生態，也對各國軍隊的部署和戰備構成了嚴峻挑戰。此次羅斯福號航母集體染疫事件集中地暴露了這一矛盾：華府高官天天高唱「大國競爭」，而一線官兵早已水深火熱。疫情更是加劇了這一矛盾。在陸美軍事實力差距相對縮小、西太力量對比日趨平衡的情況下，美國要維繫甚至強化其在該地區的海上獨霸地位很難了。

文章指出，美軍作為「全球部署、全球攻防」的力量，客觀上最容易受到疫情的影響。截至8日，美國國防系統確診病例已超過3000例，其中60％為現役軍人。尤以美軍太平洋艦隊及印太總部最嚴重，羅斯福號確診人數更是超過400例。

胡波稱，作為世界最強大和戰備水準最高的軍事力量，美軍的抗疫表現有些令人大跌眼鏡。原因當然有很多，比如海外部署人員多、分布範圍廣、軍政關係不睦，以及重視不夠等等，但根本的問題在於美軍在執行一項根本不可能完成的兩難任務。實際上，美國軍方和情報系統很早就注意到了疫情的嚴峻性和巨大危害，並頻頻向白宮和五角大樓示警，美軍也很早就做出了防控措施。

然而，在大國戰略競爭的背景下，加強與大陸等國的競爭在華府已經屬於「政治正確」，必須常抓不懈。疫情暴發以來，美軍就面臨著既要加強疫情防控，又要強化對陸俄軍事競爭的兩難困境。

即使到了3月底，疫情在美國本土及美軍系統已呈大規模暴發之勢，美國國防部和印太總部高層仍堅持魚與熊掌兼得，即一面要抗疫，一面要維持戰備和威懾。一方面，美軍加強了對疫情資訊的管控，要求統一歸口對外發布，另外不再發布確診病例的詳細資訊，以防止對外釋放軟弱或有機可乘的印象；另一方面，仍極力保持在敏感區域的軍事活動和力量存在，目前，美軍艦艇在東海、南海等海域的活躍度下降明顯，但還維繫著較高強度的空中偵察。

文章強調，自1784年美國「中國皇后」號訪華以來，中美雙方雖有過軍事衝突，但中國從來就不是美國的軍事威脅，也未曾主動威脅過美國。天天準備著應對「中國威脅」和與大陸的衝突，但現實中，恐怖主義、新冠肺炎疫情或將來的其他問題而非大陸，才是美軍需要應對的主要威脅。

(中時 )