廣大果粉每一年都會在年中率先一睹蘋果(Apple Inc.)新一代作業系統的面貌。因為 iOS 14 的程式碼之前提前走漏，已有部分新功能提早曝光，例如桌面級 Widget、全新的擴增實境(AR)與健身應用程式(App)等。此外，稍早前又被外媒發現，蘋果計畫推出一項全新功能，內部名稱為 Clips，能讓使用者在不需下載應用程式的前提下，就能預覽 App 的部分功能。對於數位行銷產業而言，將會是一個劃時代的新功能！

先前曾經曝光過多個 iOS 14 新功能的《9to5mac》網站，再度分享了他們針對 iOS 14 的最新發現。他們發現蘋果正在研究一種新的方式，讓使用者能在不下載應用程式的情況下，就先體驗 App 內的部分功能。據了解，蘋果正在研究的方法是內部代號為 Clips 的 API(應用程式介面)，具體來說，應用程式開發者如果運用了 Clips API，就能讓使用者透過掃描 QR Code 來快速體驗應用程式的部分功能，而不需要實際下載安裝。

As someone who loves Google Instant Apps, I love this idea. https://t.co/6CFpWVgxTz — Max Weinbach (@MaxWinebach) April 9, 2020

舉例來說，例如有一個連結到 YouTube 影片的 QR Code，但是 iPhone 中如果沒有安裝 YouTube App，透過 iOS 14 以及 Clips API，使用者就可以僅透過掃描 QR Code，看見以浮動卡片方式顯示的 YouTube 影片內容，而且內容呈現方式並非網頁版的形式，而是以該影片在 YouTube App 中執行的狀態來顯示。由於當前應用程式的容量，也有越來越龐大的趨勢，對於消費者體驗而言，有可能會影響下載意願。因此，若 iOS 14 當中加入了 Clips API，而且被開發者廣泛利用，《Tech Crunch》認為在數位行銷上的應用會很有潛力。

另一方面，開發者在為應用程式導入 Clips API 之際，必須要率先指定哪一些 App 的功能可藉此方法以 Over-The-Air 的方式下載體驗。並且在展示部分 App 功能的浮動視窗中，提供可在 App Store 下載完整 App 的選項。另外，即便使用者是透過掃描 QR Code 來體驗特定 App，若使用者的 iPhone 中已經安裝該 App ，開發者則需要提供直接以 App 開啟的選項。

在 Android 平台，Google 曾在 2018 年推出過類似的功能叫做 Slices，可在 Google 搜尋結果中以及 Google 助理裡，顯示應用程式的部分功能。因此《9to5mac》網站認為，可以期待 Spotlight (蘋果裝置全機搜尋的功能)中也有望整合 Clips API 的特性，讓體驗 App 變得更為簡單、無負擔。

該網站報導，蘋果正與 OpenTable、Yelp、DoorDash、Sony (搭配 PS4 Second Screen app)以及 YouTube 來一起測試 Clips API，來持續優化這項功能，預計最快使用者們有機會在 6 月份的蘋果全球開發者大會(WWDC)期間，看見這項功能的展示。根據蘋果先前公布的資訊，WWDC 今年因為新冠肺炎(COVID-19)疫情的緣故，已取消實體聚會的形式，改由線上方式進行，預計會在 6 月份舉辦，但確切日期蘋果尚未公布。而除了 iOS 14 之外，包含 watchOS 7、tvOS 14、iPadOS 14、macOS 10.16 等最新版本的作業系統，都有望推出開發者預覽版，並且優先對外展示新功能。此外，包含新款 AirPods 耳機、還有頭戴式的 Beats 新耳機，也都傳出有機會在 WWDC 2020 中一同亮相。

(中時電子報)