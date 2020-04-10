因應疫情衝擊，央行3月理監事會議決議降息1碼(0.25個百分點)，同時要求大型行庫「完全」反映降息幅度，讓房貸利率下探歷史新低，同時加碼紓困房貸戶，自用住宅透過公股行庫貸款1000萬元以內，利率可再降1碼，實施6個月，總共降2碼(0.5個百分點)，讓普羅自住房貸戶受惠。永慶房屋以貸款1000萬元、貸款成數七成推算，約可購買總價1400萬元左右的房子。價1400萬元以內能買得到雙北地區的「捷運宅」嗎？根據實價登錄資料，統計108年1月至109年2月位於雙北市境內的捷運站周邊，總價在1400萬元以內的住宅交易量，發現台北市交易量以中山國小站401件位居第一，而新北市則是以丹鳳站357件居冠。

盤點台北市總價1400萬元的交易資料，各捷運站的交易量以中山國小站交易401件居冠，新北投站與西門站則以199件與164件占據二、三名，雙連站與內湖站則分占四、五名。謝志傑表示，觀察台北市前五名可以發現，前四名捷運站交易多以套房產品為主，套房交易比例都在四成以上，雙連站套房交易占比更突破六成，中山國小與具有雙捷運優勢的西門站也都有59%之多，而大樓產品占比也都有三成左右，顯示電梯住宅受到購屋民眾青睞。

謝志傑指出，由於台北市房價相對較高，總價1400萬元在台北市來說算是低總價，要在捷運站周邊購屋則必須在價格與坪數之間作取捨，以中山國小站周遭來看，捷運、公車四通八達，交通便利、生活機能完善，商業活動熱絡，套房產品推案多，單價約每坪55.4萬元左右，相較於其他蛋黃區房價相對親民，讓偏好交通便捷的單身、頂客族群願意進駐。新北投站則以房價「3字頭」傲居前五大捷運站，加上自然景觀與溫泉優勢，吸引首購或退休族群購屋，公寓、大樓與套房產品價差不大，讓新北投站以套房與大樓產品為交易主力。

至於新北市，統計總價1400萬元以內的捷運站交易量前五名，以丹鳳站交易量357件位居第一，幸福站327件居次，而南勢角站、泰山站則雙雙以288件並列第三，景安站則占據第四名。謝志傑說明，觀察新北市交易量前五名以新莊區與中和區各占兩名，堪稱新北熱門平價區域，且區內四站均以公寓、電梯大樓產品合計占了八成以上，而泰山站則因周邊住宅供給以電梯大樓產品居多，讓大樓交易占比高達85%，「3字頭」房價堪稱五站中最實惠。

謝志傑指出，觀察中和區的南勢角站與景安站，僅一站之差，但南勢角站房價相對親民，公寓與大樓產品房價「3字頭」，加上周邊生活機能完整，採買便利，吸引自住首購族群進駐，讓南勢角交易量較景安站多。

(時報資訊)