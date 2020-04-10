大陸地區全面復工，且客戶拉貨轉趨積極，二極體廠—德微(3675)及虹揚-KY(6573)(虹揚發展科技)3月合併營收同步回升，其中德微3月合併營收達1.44億元，月增23%，為107年7月以後新高，亦是歷年同月新高；虹揚-KY因大陸廠區生產恢復正常，3月合併營收為1.3億元，月增108%。

新冠肺炎疫情由大陸蔓延至全球，衝擊到電子產業，德微因工廠設立在台灣，受到新冠肺炎疫情影響較小，加上因應疫情在家及異地上班激增，加速推升伺服器、NB、雲端記憶體等市場需求，亦帶動二極體出貨成長，德微3月合併營收回升到1.44億元，月增23%，年成長14%，為107年7月以後新高，亦是歷年同月新高，累計第1季合併營收為3.82億元，年成長10%。

德微表示，由於伺服器(SERVER)、遠距辦公產品需求強勁，可望持續帶動4月市場需求，不過，歐美國家疫情蔓延，致使市場不確定性增加，德微將持續強化產線能力、提升良品率，審慎應對後續疫情。

大陸地區自2月中下旬開始加速復工，虹揚-KY大陸揚州廠區於2月12日復工後至今，復工率已達80%以上，生產逐漸恢復正常，業績也隨之拉升，3月合併營收為1.3億元，月增108%，年減12.38%，累計第1季合併營收為3.06億元，年減22.34%。

虹揚-KY發言人程御峰表示，受到新冠肺炎疫情影響，目前市場的狀況多為需求大於供給，尤其是太陽能二極體的部份，今年3月較去年同月並沒有太大的落差，目前訂單能見度已到5月，預估4月可望優於3月，5月亦可維持4月水準，第2季可望比第1季好。

儘管受新冠肺炎疫情影響，上半年業績平平，程御峰表示，太陽能需求平穩，且分離元件訂單增溫，公司審慎樂觀看待整體市況，今年仍將力拚比去年好。

(時報資訊)