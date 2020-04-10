亞德客-KY(1590)雖然2月受到疫情影響，但3月下游客戶加班趕工填補先前的產能缺口，使得單月營收創高，法人估計，遞延需求將在第2季集中釋放，預期單季營收可望重回成長軌道。由於自動化、智慧製造以及今年5G設備需求，產業景氣進入上升循環的趨勢明確，雖然首季有疫情干擾，但全年獲利仍挑戰雙位數成長。

亞德客2月延後開工，不過，3月客戶積極填補產能，拉貨加快，反而出現供不應求，使得3月營收17.36億元，月增226％，年增18％，表現出乎預期，第1季營收31.57億元，年減7％。獲利部分，因產能利用率下滑、營收規模縮小、加班趕工讓費用增加，且業外在人民幣貶值的匯損，法人預估單季獲利較去年同期會有明顯下滑情況。

因大陸疫情淡化，亞德客寧波廠和廣東廠的產能利用率回升到9成，客戶拉貨積極，加速氣動元件的汰舊換新需求，預期遞延單將在第2季爆發，且醫療設備相關的急單亦可挹注營收。法人指出，目前亞德客的在手訂單金額約3億元人民幣，能見度約1至1.5個月，預期第2季可望重回成長軌道，全年不看淡。

亞德客今天股價盤中最高來到469.5元，漲幅4.5％。

(時報資訊)