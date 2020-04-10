解放軍多架戰機再繞台海 國軍：全程監偵 11:512020/04/10 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍戰機今在台海訓練。國防部資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（10）日表示，本部偵獲中共轟6、空警500、殲11等各型機，上午於臺灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，即循原航路返回駐地，我空中偵巡戰機全程掌握應處。 國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於臺海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，護衛國土安全，籲請國人放心。 (旺報 ) #國防部 #訓練 #戰機 #國軍 #臺海 也許您會感興趣 推薦閱讀 免助跑戰機高門檻 陸軍工業冷感 04:102020/04/06 焦點新聞 國防部對11熱門風景區官兵造冊列管 落實14天自主管理 12:232020/04/06 生活 前後兩任國防部長 馮世寬、嚴德發立院首度同框備詢 11:592020/04/08 軍事 國防部逾18萬官兵…只分配1萬7千片口罩 立委叫屈 14:072020/04/08 軍事 亞太戰力癱 美機現我海域刷存在 04:092020/04/09 焦點新聞 不夠罩 18萬國軍日配1.7萬片 04:102020/04/09 生活新聞 陸遼寧艦今晚通過台灣海峽？ 國防部回應：假的 21:312020/04/09 軍事 共機繞道巴士海峽進太平洋 國防部充分掌握 11:082020/04/10 政治 大陸戰機編隊上午接近我方西南空域 空軍攔截驅離 11:062020/04/10 政治 美帶病毒參加武漢軍運會？ 美國防部否認 11:352020/04/10 兩岸 兩岸熱門新聞 紐約疫情從哪來？美專家追查病毒基因重大發現 - 兩岸 國台辦：民進黨造謠抹黑把戲 可休矣 - 兩岸 - 旺報 孕婦肚中8月胎兒突沒動靜 一照超音波嚇傻：扭成「麻花捲」！ - 兩岸 美帶病毒參加武漢軍運會？ 美國防部否認 - 兩岸 - 旺報 美抗中新招 雇傭兵劫掠陸商船 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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