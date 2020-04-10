國防部今（10）日表示，本部偵獲中共轟6、空警500、殲11等各型機，上午於臺灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，即循原航路返回駐地，我空中偵巡戰機全程掌握應處。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於臺海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，護衛國土安全，籲請國人放心。

(旺報 )