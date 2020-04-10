宜蘭縣羅東鎮1工地昨發生恐怖埋屍案，工人報案指在工地發現1條皮骨相連的大腿遺骸，並陸續在附近找到已腐爛不堪遺骸，疑為他殺。警方清查後，發現諸多特徵與日前在高雄橋頭糖廠捷運站旁工地的「桶屍案」，有不少巧合，但2案是否相關，仍待進一步調查釐清。

這2起驚聳案件，除發現地點皆在市區工地外，死者身分也均為年約60歲女性、同為短髮，死亡時間推估也在半個月至1個月間，巧合點不少，而高雄桶屍案死者身分已查出是失蹤6年的林婦，目前就待宜蘭女屍死者身分出爐，警方才能深入清查2案是否相關。

警方指出，今上午出動怪手挖掘後，在小腿骨旁約30公分深處，另尋獲部分遺體，而外界懷疑該案為俗稱的「分屍案」，警方澄清表示，從骨骸情況初判，並無切割、支解痕跡，已暫時排除。

另外傳死者雙手遭綑綁，有遭殺害棄屍可能，幹員則認為，因現場為工地，除遺體布滿泥濘外，挖出時連電線、雜物等都有，讓死者有無穿衣都難以肉眼看出，因此目前尚難定論。

宜蘭警方目前將全力清查轄內失蹤人口，擴大調閱周邊監視器，以儘速查出死者身分，檢方也將解剖、相驗釐清死因，盼早日破案。

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(中時電子報)