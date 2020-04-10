日職受新冠肺炎影響，尚未決定開打日期，效力火腿隊的台灣好手王柏融留在札幌進行自主練習，日媒與他進行視訊採訪，詢問他開幕延後的想法，此外王柏融還透露這段期間他的休閒娛樂，就是看日本戀愛時境秀「雙層公寓」，還學到一些日文，例如「最喜歡你了」這句。

王柏融透過視訊與日媒進行訪談，根據《日刊體育》報導，王柏融表示這段延賽期間都保持正面想法，「盡量不去想任何負面的事。」並透露訓練強度不能像之前這麼多，但當全體訓練時，會希望提升身體狀態。

此外，王柏融透露閒暇時間都看日本電視節目來學日文，他選了在Netflix上排名很高的綜藝節目《雙層公寓》，是六個陌生男女同一個屋簷下尋覓愛情的戀愛實境秀，「我只看了2、3集，學到了『大好き』（最喜歡你）這句。」王柏融說完還有些害羞地大笑。

王柏融昨日曾透露，新球季希望如果能登上英雄訪問，目標是不靠翻譯接受日文對答，因此透過看日本電視劇，學習一些生活用詞，也讓他與隊友的交流更順暢。

台灣也受新冠肺炎影響，經常與王柏融保持連絡的家人或朋友，也因此更加關注日本的現狀。日媒也提到中職將在11日無觀眾開打，王柏融與前隊友聯絡時，曾認為日本開幕戰近了，因此不斷強調「我已經準備好。」

(中時 )